Gaziantep'te geleceğin tarımı ata tohumlarıyla filizleniyor Fatma Şahin: "Bizim bu ata tohumumuz petrolümüz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçmişin tarımsal mirasını geleceğin üretim teknolojileriyle buluşturan 3’üncü Geleneksel Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği’ni başlattı.

Ata tohumlarının korunmasından akıllı tarım uygulamalarına, sürdürülebilir üretimden çocukların doğayla buluşmasına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan şenlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gıda güvenliğinin stratejik önemine dikkat çekerek ata tohumlarını kentin en değerli kaynaklarından biri olarak nitelendirdi.

Gaziantep’in yüzyıllardır süregelen tarımsal birikimini korumak, yerel tohum çeşitliliğini gelecek nesillere aktarmak ve doğa dostu üretim anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen şenlik, Festival Park’ta kapılarını açtı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı organizasyonunda, Özge Şahin’in sunumuyla gerçekleştirilen programda çiftçiler, üreticiler, çocuklar ve vatandaşlar tarımın geçmişiyle geleceğini aynı alanda deneyimleme fırsatı buldu.

Şenliğin ilk gününde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte stantları dolaşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklara bitkiler, hayvanlar ve tarımsal üretim süreçleri uygulamalı olarak anlatılırken modern, sürdürülebilir ve doğa dostu tarım teknikleri tanıtıldı.

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Açılış konuşmaları öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma, tarımsal üretim ve çiftçilere yönelik desteklerini anlatan tanıtım filmi katılımcılarla buluşturuldu.

"Biz tohuma döndük"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış konuşmasında iklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının korunması ve ata tohumlarının yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Gaziantep’te hayata geçirilen tarımsal kalkınma modelinin Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmasını hedeflediklerini belirten Şahin, yerel tohumların korunmasının yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

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Şahin, konuşmasında, "Allah'ın izniyle bu Gaziantep modeli bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olacak. Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor. Buraya gelince Şehri Ayıntabı Cihan diyor. Suyun gözü. Suyun gözünde su kalmadı. Öyle heder ettik ki dünyayı. Kendi elimizle doğayı bozuyoruz. Hiç kimsenin buna hakkı yok. O yüzden kent planlamacısını doğa dostu, tarım dostu yapmak zorundayız. Ata tohumu, ana tohumu. Ne oldu bunlara? Sahip çıkmazsak ya yanıp gidiyor. Ya kuraklıkta gidiyor ya selde gidiyor. Biz şimdi bankamızı kurduk. Bunların hepsi burada. Sof domatesinin tohumu burada. Bu burada olduğu sürece sof domatesi eski domates gibi kokacak. O yüzden tohum takas deyip geçmeyin. Biz tohuma döndük" dedi.

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"Gıda politikası, savunma sanayi kadar önemli"

Tarımda su yönetiminin ve üreticinin ekonomik açıdan güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin içme suyu, tarımsal sulama, ata tohumu ve çiftçi desteklerini bütüncül bir anlayışla ele aldığını söyledi.

Türkiye'nin gıda üretiminde kendi kendine yetebilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şahin, "Can suyu projesine başladık. Önce içme suyu. Sonra can suyu. Sonra sulanabilir araziler. Sonra ata tohumlar. Sonra gelirleri arttırıp giderleri azaltacak çalışma burada çiftçinin cebinin rahatlaması lazım. Bu aile ekonomisi. Bu işin başı tarım. Biz buraya döndük battık. Tamamen bilimsel çalıştık. Bizim bu ata tohumumuz petrolümüz. Petrolümüz yok ama ata tohumumuz var. Petrolümüz doğal gazımız. Buraya baktığımız zaman bizim için çok önemli. Bunu birlikte başaracağız. Benim Anadolu'daki topraklarım yüzüme bakıp duruyor. Bu artık gerçekten savunma sanayi kadar önemli. Gıda politikası, savunma sanayi kadar önemli. Kendi kendimize yetmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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"Gaziantep'te çiftçi olmak çok kolay"

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, geleneksel tohum takasının tarımsal üretimdeki önemine değinerek Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere sağladığı desteklerin üretime önemli katkı sunduğunu belirtti.

Sağlam, "Eskiden ata tohumlarını yönetirken gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde takas çok önemli. Gaziantep'te çiftçi olmak çok kolay. Mazotu veriyorlar, tohumu veriyorlar. Bir tek çalışma kalıyor. Hizmetlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Ata tohumlarımız çocuklarımızın sağlıklı genetiği için en büyük temeli sağlıyor"

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Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ata tohumlarının korunmasının sağlıklı nesiller ve sürdürülebilir tarım açısından önem taşıdığını belirterek üreticileri destekleyen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, "Ata tohumlarımızın çocuklarımızın sağlıklı genetiği için en büyük temeli sağlıyor. Geçmişten gelen geleceği aktaracağımız tarımın ana temel noktası olan ata tohumlarının geliştirilmesine üreticimizle, çiftçimizle buluşturulmasına katkı sağlayan hep emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerel tarımsal ürünler ihracat için de önemli"

Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı Mete Akcan, Gaziantep topraklarında yetişen ürünlerin yalnızca yerel üretim açısından değil, ihracat potansiyeli bakımından da önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

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Akcan, "Bu topraklarda doğan ürünlerin bizlere katkısını çok olduğunu düşünüyoruz. Bunlar aslında ihracat açısından da çok önemli. O yüzden tarıma sahip çıkmamızın öneminin bugün de bir kez daha gördüğümüzü düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Yarınlarımızı çocuğumuzu düşünüyorsak tohumlarımıza sahip çıkacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, tohumun gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek tarımsal üretimin insan yaşamının temel ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmalarının ulusal düzeyde ödüllerle karşılık bulduğuna da değinen Seçkin, "Yarınlarımızı çocuğumuzu düşünüyorsak tohumlarımıza sahip çıkacağız. Bugün dünyanın insanoğlu dünyada üç temeli ihtiyacı vardır. Bunlar olduktan sonra yaşam her zaman devam eder. Birincisi beslenme, ikincisi giyinme, üçüncüsü barınma. Hepsinin temeli tohum ve topraktır. O yüzden bugün burada böyle bir etkinlikte aramızda bulunuyorsunuz. Bize moral ve güç veriyorsunuz. İstanbul'da Altın Pusula yarışmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi beş ayrı dalda ödüle layık görüldü. Bu gerçekten Fatma Şahin’in liderliğinde onun talimatıyla yaptığımız çalışmalarımızdır. Bir tane şehir markalaşması ve şehir markalaşmasında yerel lezzetle tanıtılması konusu oldu" diye konuştu.

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Ata tohumlarından akıllı tarıma 3 günlük şenlik

Festival Park’ta 2224 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 3’üncü Geleneksel Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği, her yaştan ziyaretçiyi toprağın ve üretimin dünyasıyla buluşturacak.

Üç gün boyunca yerel ve ata tohumlarının tanıtılacağı etkinlikte tohum takası, fide dikimi, kompost yapımı, doğa dostu tarım atölyeleri, akıllı tarım uygulamaları, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çocukların tarımı uygulamalı öğrenmesine imkan sağlayan şenlik, üreticiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirirken Gaziantep’in yerel tohum zenginliğinin korunmasına ve sürdürülebilir tarım bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunacak.

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Açılış programı, protokol üyeleri ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesi ve şenlik alanındaki stantların gezilmesi ile son buldu.