İsveç Büyükelçisi, Şahinbey Belediyesi aşevinde baklava açtı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino’yu Şahinbey Belediyesi Aşevi’nde ağırladı. Ziyarette Büyükelçi Funered, Gaziantep’in dünyaca ünlü lezzeti baklavayı açtı, pişen baklavanın şerbetini döktü.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino ile Şahinbey Belediyesi Aşevi’nde bir araya geldi. Ziyarette konuklarına aşevinde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Ziyaret kapsamında Gaziantep’in köklü mutfak kültürüyle de tanışan Büyükelçi Ulrika Funered, kentin dünyaca ünlü lezzeti baklavayı açarak hünerlerini sergiledi. Fırından çıkan baklavanın şerbetini de döken Funered, Gaziantep’in geleneksel lezzetini yakından tanıma fırsatı buldu.

REKLAM

"Hemşerilerimizin hizmetindeyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino aşevimizi ziyaret etti. Ziyaretlerinde, aşevimizde yürüttüğümüz çalışmalar ve hemşerilerimize sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi aldılar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Günde 8 bin 500 aileye sıcak yemek

Şahinbey Belediyesi Aşevi, yaşlı, bakıma muhtaç ve kendi yemeğini hazırlayamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek desteği sağlıyor. Günlük yemek kapasitesi 36 bin kişiye ulaşan aşevinden her gün 8 bin 500 aile yararlanıyor. Aşevi, sıcak yemek hizmetinin yanı sıra ücretsiz çorba dağıtımıyla da vatandaşlara destek oluyor. Hafta içi her gün 8 bin 500 vatandaşa ücretsiz çorba ikram ediliyor. Şahinbey Belediyesi, aşevi hizmetleriyle sosyal dayanışmayı güçlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.