Tigem'in 15 bin tonu aşan buğday ve nohut ihaleleri GTB'de gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinin 2026 yılı üretimi olan 15 bin 411,44 ton buğday ve 20 ton nohutun açık artırma usulüyle satışa sunulduğu ihalelere ev sahipliği yaptı.

Tarımsal ürün ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Gaziantep’te, üretici ve alıcıları güvenilir piyasa şartlarında buluşturan GTB, TİGEM tarafından gerçekleştirilen ürün satış organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, GTB GATEM Buğday Pazarı Tescil Bürosu Satış Salonu’nda düzenlenen ihalelerde, Ceylanpınar Tarım İşletmesinin 2026 yılı istihsali olan toplam 15 bin 431,44 ton buğday ve nohut açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

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İlk ihalede, 15 bin 411,44 ton mahsul buğday 31 ayrı parti halinde açık artırma usulüyle satışa sunuldu. İkinci ihalede ise 20 ton mahsul nohut, tek parti halinde alıcıların tekliflerine sunuldu.

"Gaziantep, tarımsal ticaretin güçlü merkezlerinden biri"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, TİGEM tarafından gerçekleştirilen ihalelerin Gaziantep’in tarımsal ürün ticaretindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Gaziantep’in yalnızca tarımsal ürünlerin işlendiği ve sanayiye kazandırıldığı bir şehir olmadığını, aynı zamanda geniş bir coğrafyanın ticaretine yön veren önemli bir merkez konumunda bulunduğunu ifade eden Akıncı, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Gaziantep, sahip olduğu güçlü tarıma dayalı sanayi altyapısı, gelişmiş ticaret ağı ve köklü borsacılık geleneğiyle ülkemizin önemli tarımsal ticaret merkezlerinden biridir. TİGEM gibi ülkemizin tarımsal üretiminde stratejik görevler üstlenen bir kurumun ürün ihalelerine ev sahipliği yapmamız, şehrimizin bu alandaki konumunu daha da pekiştirmektedir. Borsamızda gerçekleştirilen açık artırmalar, ürünlerin rekabetçi piyasa şartlarında değerlendirilmesine ve fiyatların sağlıklı bir zeminde oluşmasına katkı sağlamakta."

Tarımsal üretimin ekonomik değere dönüşmesinde güvenilir ve organize piyasaların belirleyici rol oynadığını vurgulayan Akıncı, "Üretimin sürdürülebilirliği kadar, üretilen ürünlerin doğru piyasa mekanizmaları içerisinde ticarete konu olması da büyük önem taşıyor. Gaziantep Ticaret Borsası olarak temel önceliklerimizden biri, tarımsal ürün ticaretinin güvenilir, şeffaf ve kurallara dayalı bir yapıda gelişmesini sağlamaktır. TİGEM ile yürüttüğümüz iş birliğini bu açıdan son derece kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de hem şehrimizin ticaret hacmini güçlendiren hem de tarım sektörünün gelişimine katkı sunan organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.