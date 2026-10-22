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        İsveç'in Ankara Büyükelçisi Funered, Gaziantep'te baklava açtı

        İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep'te baklava açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:48 Güncelleme:
        İsveç'in Ankara Büyükelçisi Funered, Gaziantep'te baklava açtı

        İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep'te baklava açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret eden Funered, Gaziantep'in dünyaca ünlü lezzeti baklavayı açarak fırından çıkan baklavanın şerbetini döktü.

        Funered ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino, daha sonra Başkan Tahmazoğlu'ndan ilçede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve UNDP Mukim Temsilcisi Merino'nun aşevinde yürütülen çalışmaları yerinde görerek sunulan hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu belirtti.

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        Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino aşevimizi ziyaret etti. Ziyaretlerinde, aşevimizde yürüttüğümüz çalışmalar ve hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi aldılar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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