İsveç'in Ankara Büyükelçisi Funered, Gaziantep'te baklava açtı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep'te baklava açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret eden Funered, Gaziantep'in dünyaca ünlü lezzeti baklavayı açarak fırından çıkan baklavanın şerbetini döktü.

Funered ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino, daha sonra Başkan Tahmazoğlu'ndan ilçede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve UNDP Mukim Temsilcisi Merino'nun aşevinde yürütülen çalışmaları yerinde görerek sunulan hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu belirtti.

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Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino aşevimizi ziyaret etti. Ziyaretlerinde, aşevimizde yürüttüğümüz çalışmalar ve hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi aldılar. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz."