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        Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniğine operasyon: 3 gözaltı

        Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen diş kliniğine yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:30 Güncelleme:
        Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniğine operasyon: 3 gözaltı

        Gaziantep’te ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen diş kliniğine yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

        Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığını tehlikeye atarak ruhsatsız faaliyet gösteren diş kliniğine operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde klinikte yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanılan çok sayıda tıbbi alet ve malzeme ile 42 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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