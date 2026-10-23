Uzmanından ailelere çocuklarda kasık fıtığı uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, bebek ve çocuklarda görülen kasık fıtığının kendiliğinden kapanmasının beklenmemesi gerektiğini belirterek, kasık bölgesinde özellikle ağlama ve ıkınma sırasında ortaya çıkan şişliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bebeklik ve çocukluk döneminde görülebilen kasık fıtığı, ailelerin sıklıkla karşılaştığı cerrahi sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle bebek ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında kasık bölgesinde belirginleşen şişlik, kasık fıtığının işareti olabiliyor. Bazı durumlarda şişlik kendiliğinden kaybolsa da bu durum fıtığın iyileştiği anlamına gelmiyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, çocuklarda kasık fıtığının erken dönemde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, ailelerin fark ettikleri şişlikleri ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti.

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Ağlama ve ıkınmayla belirginleşen şişliklere dikkat

Kasık fıtığının, karın içindeki bazı yapıların kasık kanalındaki açıklıktan dışarı doğru ilerlemesiyle oluştuğunu belirten Doç. Dr. Hikmet Zeytun, bu durumun özellikle bebeklerde kasık bölgesinde veya erkek çocuklarda torbalarda şişlik şeklinde fark edilebildiğini kaydetti.

Şişliğin zaman zaman ortaya çıkıp kaybolabileceğini belirten Doç. Dr. Hikmet Zeytun, ailelerin bez değiştirirken, banyo sırasında veya çocuğun ağladığı anlarda bu tür değişiklikleri fark edebildiğini ifade etti. Kasık bölgesinde tekrarlayan şişlik görülmesi durumunda çocuk cerrahisi uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

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"Çocuklarda kasık fıtığı kendiliğinden iyileşmez"

Kasık fıtığının bebeklerde ve çocuklarda erişkinlerde görülen bazı fıtık türlerinden farklı özellikler taşıdığını belirten Doç. Dr. Zeytun, çocuklarda kasık fıtığının genellikle kendiliğinden kapanmadığını ve cerrahi tedavi gerektirdiğini ifade etti.

Fıtığın zamanında değerlendirilmesinin muhtemel komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Hikmet Zeytun, fıtık içindeki bağırsak veya başka bir dokunun sıkışması durumunda ciddi sağlık sorunları gelişebileceğine dikkat çekti. Tedavinin zamanlamasının çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve fıtığın özellikleri dikkate alınarak hekim tarafından planlanması gerektiğini kaydetti.

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"Şişlik sertleşir ve ağrıya neden olursa acil başvurun"

Kasık fıtığında en önemli risklerden birinin fıtık içeriğinin sıkışması olduğunu belirten Doç. Dr. Hikmet Zeytun, şişliğin sertleşmesi, belirgin ağrı, kızarıklık, kusma veya karında şişlik gibi belirtilerin acil değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

Bu belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden acil servise başvurulması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Hikmet Zeytun, ailelerin şişliği kendi başlarına zorlayarak içeri itmeye çalışmaması gerektiğini belirtti.

"Erken değerlendirme tedavi sürecinde önem taşıyor"

Çocuklarda kasık fıtığının tanısının genellikle fizik muayeneyle konulabildiğini belirten Doç. Dr. Zeytun, gerekli görülen durumlarda ek incelemelerden yararlanılabildiğini ifade etti. Tedavide genellikle cerrahi yöntemlerin uygulandığını kaydeden Doç. Dr. Hikmet Zeytun, uygun zamanda yapılan müdahalenin sıkışma gibi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

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Doç. Dr. Hikmet Zeytun, ailelere çocuklarının kasık bölgesinde fark ettikleri şişlikleri önemsemeleri, belirtiler kaybolsa bile muayeneyi ertelememeleri ve çocuk cerrahisi uzmanının önerileri doğrultusunda hareket etmeleri çağrısında bulundu.