Yılmaz'dan şehit ailelerine vefa ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1995 yılında Bingöl’de şehit düşen İsmet Bayındır’ın ve 2012 yılında görevi başında şehit edilen Dr. Ersin Arslan’ın ailelerini ziyaret ederek şehitleri rahmet ve minnetle andı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Yılmaz, vatan uğruna can veren kahramanların emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretleri kapsamında, 1995 yılında Bingöl’de şehit düşen İsmet Bayındır’ın kıymetli ailesini ve 2012 yılında görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan’ın ailesini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde Yılmaz, ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti, acılarını paylaştı ve şehitlerin hatıralarının daima yaşatılacağını ifade etti.

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Hiçbir ocağa ateş düşmesin

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, Türkiye’nin terörden arındırılmış, huzurun ve kardeşliğin hâkim olduğu bir geleceğe kavuşmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, yıllardır terör nedeniyle yaşanan acıların sona ermesi, yeni ocaklara ateş düşmemesi ve hiçbir ailenin evlat acısı yaşamaması temennisinde bulundu. Şehit İsmet Bayındır’ın babası Hamza Bayındır da süreçten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerimizin fedakarlıklarını asla unutamayız

Vatan uğruna canını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret etmenin kendileri için büyük bir sorumluluk ve gönül borcu olduğunu belirten Yılmaz, şehitlerin geride bıraktığı emanetlerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Şehit aileleriyle bir araya gelmenin yalnızca bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda vefanın, minnetin ve kardeşliğin bir gereği olduğunu vurgulayan Yılmaz, şehitlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını kaydetti. İsmet Bayındır’ın vatan savunması uğruna verdiği mücadele ile insan hayatını kurtarmak için görev yaparken şehit edilen Dr. Ersin Arslan’ın hatırasının milletin gönlünde yaşamaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, şehit ailelerinin yaşadığı acının kelimelerle tarif edilemeyeceğini ifade etti.

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Hiçbir zaman unutmayacağız

Yılmaz, "Bazı ziyaretler vardır, insanın yüreğine dokunur, kelimeleri boğazında düğümler. Bugün, 1995 yılında Bingöl’de şehit düşen aziz şehidimiz İsmet Bayındır’ın kıymetli ailesini ve 2012 yılında görevi başında şehit edilen Dr. Ersin Arslan’ın ailesini ziyaret ettik. Bir yanda bu vatan uğruna canını feda eden kahramanımız, diğer yanda insan hayatını kurtarmak için görev yaparken aramızdan koparılan kıymetli bir doktorumuz. Her iki ailemizin de yüreğinde tarifsiz bir özlem, dinmeyen bir hasret var. Bir evladın, bir eşin, bir babanın yokluğunu hiçbir sözle telafi etmek mümkün değil. Bu acıyı en iyi, o emaneti yüreğinde taşıyan ailelerimiz bilir. Bizlere düşen, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, onların kıymetli ailelerinin yanında olmak ve bu büyük fedakârlıkları asla unutmamaktır. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetler olan ailelerimiz başımızın tacıdır. Onların acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir. Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanıyorsa bunu aziz şehitlerimizin fedakârlıklarına borçluyuz. Onların emanetlerine sahip çıkmak, hatıralarını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Rabbim aziz şehitlerimize rahmet eylesin, mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Kıymetli ailelerine sabır, metanet ve güç versin. Şehitlerimizi de insan hayatı için görev yaparken aramızdan koparılan Dr. Ersin Arslan’ı da hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.