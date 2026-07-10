Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, LGS birincilerini tebrik etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda Türkiye birincisi olan kentteki 11 öğrenciyi tebrik etti.



Şahin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kentten 11 Türkiye birincisi çıktığını belirterek, öğrencileri kutladı.



GASMEK kurslarında da başarıların arttığını belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Ücretsiz GASMEK kurslarımızda LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin üst başarı dilimlerindeki oranı geçen yıla göre yüzde 160 arttı. Bu başarı bize bir kez daha gösterdi ki fırsat verildiğinde, imkan sağlandığında çocuklarımız çok büyük başarılara imza atabiliyor. Özellikle dar ve orta gelirli ailelerimizin çocuklarının ücretsiz eğitim desteğiyle çok iyi okulları kazanması bizim için son derece değerli."



Öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere teşekkür eden Şahin, "İnşallah bu başarılarla birlikte şehrimizi eğitimde Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olma noktasında daha da yukarı taşıyacağız. Şehrimize ve tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

