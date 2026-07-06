Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 1. Amatör Lig'e yükseldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep 2. Amatör Lig B Grubu'nu şampiyon tamamlayarak 1. Amatör Lig'e yükseldi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerle başladıkları sezonda hedefe ulaşıp şampiyonluk yaşadıklarını belirterek teknik sorumlu Halil Demir ve futbolcuları kutladı.



Özdal, çocukları futbol okulundan alıp amatör ruhla profesyonelliğe götürme gayretinde olduklarını aktararak, U16 ve U18 kategorisinde başarı gösteren gençlerin de A takıma girme noktasında azimle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Altyapıdaki tüm antrenörlerin gayretiyle çocuk ve gençlerin kariyer yolunda eşlik ettiklerini kaydeden Özdal, "Amatör ruhla şehrimize hizmet eden futbolcular yetiştirerek profesyonel olmaları için çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu anlamda çok daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



