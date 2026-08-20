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        Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Sontje Hansen'ı kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Sontje Hansen'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Sontje Hansen'ı kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Sontje Hansen'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough FC'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yeni transferimiz Sontje Hansen, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz, Kulüp Başkan Yardımcımız Güney Dağdeviren ve Sportif Direktörümüz Cemil İbrahim Cansız'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sontje Hansen'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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