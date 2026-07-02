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        Gaziantep FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ile sözleşmesi biten 1 oyuncunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Gaziantep FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ile sözleşmesi biten 1 oyuncunun takımdan ayrıldığını duyurdu.


        Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda kadroda yer alan futbolculardan kiralık sözleşmeleri biten Muhammed Bayo, Tayyip Talha Sanuç, Nihad Mujakic ve Zafer Görgen ile sözleşmesi sona eren Kevin Rodrigues'in Gaziantep FK'den ayrıldığı bildirildi.


        Açıklamada, takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilen oyunculara kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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