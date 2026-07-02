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        Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin lira para cezası verildi

        Gaziantep'te trafiğe açık alanda drift atan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin lira para cezası verildi

        Gaziantep'te trafiğe açık alanda drift atan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, M.E.K'nin trafiğe açık alanda aracıyla drift attığı belirlendi.


        Ekipler, ilgili mevzuatın "herhangi bir zorunluluk olmaksızın araçla drift yapmak, spin atmak veya el freni çekerek aracı bilerek ve isteyerek kaydırmak ve savurmak" maddesi gereği sürücüye 140 bin lira idari para cezası uyguladı.


        Bu kişinin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.


        Öte yandan, Valilik tarafından paylaşılan görüntülerde, sokakta çocukların bisiklet kullandığı sırada otomobil sürücüsünün drift atması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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