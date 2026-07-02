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        Araban Kaymakamı İşçimen'e veda programı düzenlendi

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Araban Kaymakamı İşçimen'e veda programı düzenlendi

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bingöl Vali Yardımcılığı görevine atanan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen için veda programı düzenlendi.

        Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, programda İşçimen'in 2023 yılından bu yana ilçede yürüttüğü çalışmaları anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Katılımcılar, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı İşçimen'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

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