Gaziantep'te halı sektörünün tasarımcıları üniversite-sanayi işbirliğiyle yetişiyor

ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin halı üretiminde öne çıkan kentlerinden Gaziantep'te, üniversite-sanayi işbirliğiyle açılan Halı Tasarımı Programı, sektöre ihtiyaç duyduğu tasarımcıları yetiştiriyor.





Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinin (GAHİB) işbirliğiyle 2021 yılında hayata geçirilen Halı Tasarımı Programı'nda öğrenciler, sektörün beklentileri doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.



Program kapsamında öğrencilere burs desteği sağlanırken, halı fabrikalarında uygulamalı eğitim alma imkanı da sunuluyor. İlk mezunlarını geçen yıl veren programdan bugüne kadar 33 öğrenci mezun oldu. Geçen yıl mezun olan 15 öğrenciden 5'i sektörde istihdam edilirken, bu yıl mezun olan öğrencilerin de çeşitli firmalardan iş teklifi aldığı belirtildi.



- "Sektörün ihtiyacına göre eğitim"



GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ayhan Özer, AA muhabirine, öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Öğrencilerin yalnızca tasarım becerilerini değil, teknolojiyi etkin kullanma yetkinliklerini de geliştirmeye önem verdiklerini belirten Özer, "Öğrencilerimizin entelektüel donanımlarını artırmalarını, dünyadaki gelişmeleri takip etmelerini ve yapay zeka teknolojilerini etik ilkeler çerçevesinde etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.





Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Halı Tasarımı Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Kalebek de uygulamalı eğitim imkanı uygulamasının programın açıldığı günden bu yana başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.



Programın temel hedefinin sektöre nitelikli tasarımcı kazandırmak olduğunu dile getiren Kalebek, şunları kaydetti:



"Kültürel mirasın bir parçası olan halı tasarımını çağdaş bir şekilde yorumlayabilen öğrenciler yetiştirebilmek istiyoruz. Bunun için sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen, teknolojik donanımı etkili şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz."



Gaziantep'in halı üretiminde öncü kentlerden biri olduğunu belirten Kalebek, yaklaşık 200 firmanın faaliyet gösterdiği sektörde rekabetin önemli unsurlarından birinin tasarım olduğunu söyledi.



Özgün ve yenilikçi tasarım anlayışına sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Kalebek, "Geçen yıl 15 öğrencimiz mezun oldu ve bunlardan 5'i sektörde çalışmaya başladı. Bu yıl da 18 mezun verdik. İntörnlük eğitimi sayesinde öğrencilerimizin çalışma hayatına daha hızlı uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Birçok öğrencimiz de iş tekliflerini değerlendirme aşamasında." ifadelerini kullandı.



- Öğrenciler uygulamalı eğitimden memnun



Programın ilk mezunlarından, yüksek lisans eğitimini sürdüren Salih Gülüşür ise üniversite-sanayi işbirliği sayesinde hem teorik hem de uygulamalı açıdan verimli bir eğitim aldığını söyledi.



Sektörle iç içe olmanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını aktaran Gülüşür, "GAİB öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen halı tasarım fuarına katıldım. Burada yabancı müşterilerle tanışma fırsatı buldum. Şu anda birkaç yabancı müşteri için özel halı tasarım koleksiyonları hazırlıyorum." dedi.



Bu yıl mezun olan Batuhan Şahin de Gaziantep'in halı sektörüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, sektördeki nitelikli tasarımcı ihtiyacını yenilikçi ve modern yaklaşımlarla karşılamak istediklerini ifade etti.

