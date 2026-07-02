TEKNOFEST şampiyonu üniversiteliler ünvanlarını korumak için İHA'larını geliştirdi

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te geliştirdikleri insansız hava aracıyla (İHA) geçen yıl Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda birincilik elde eden üniversite öğrencileri, geliştirdikleri yeni sistemle şampiyonluklarını tekrarlamayı hedefliyor.





Hasan Kalyoncu Üniversitesinin farklı mühendislik bölümlerinde öğrenim gören 7 öğrencinin oluşturduğu Viento Teknogaraj Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Teknogaraj'da yürüttüğü çalışmalar sonucunda TEKNOFEST 2025 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Sabit Kanat Kategorisi'nde birincilik elde etti. Takım ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'ne de layık görüldü.



Yeni yarışma için çalışmalarını sürdüren ekip, İHA'nın uçuş hızı, manevra kabiliyeti, atış isabet oranı ve yük taşıma kapasitesini artırarak yeni versiyonunu hazırladı.



- "Hedefimiz yeniden birinci olmak"



Takım kaptanı ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Irmak Dağlı, AA muhabirine, geçen yıl elde ettikleri başarıyı tekrarlamak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.



İHA'nın tamamen otonom görev yapabildiğini belirten Dağlı, "İHA'mız daha hafif ve dayanıklı olması için köpükten üretildi. Bu sayede daha uzun uçuş süresi elde ediyoruz. Yarışmada istenen sekiz şeklindeki uçuş manevrası ile yük taşıma görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Havadan görüntü alarak da etkin veri aktarımı sağlayabiliyor. Hedefimiz yeniden birinci olup aynı gururu yaşamak." dedi.



Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Eren Özoğlu da geliştirdikleri simülasyon altyapısı sayesinde gerçek hava koşullarını dijital ortama aktararak yazılım testlerini uçak hazır olmadan gerçekleştirebildiklerini ifade etti.



Bu sistemin yazılım geliştirme sürecini hızlandırdığını anlatan Özoğlu, simülasyon sayesinde olası hataları önceden tespit ederek daha güvenilir bir uçuş sistemi oluşturduklarını dile getirdi.



- Hız, isabet ve taşıma kapasitesi artırıldı



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Kaya ise yarışmanın ön tasarım inceleme (PDR) aşamasını tamamladıklarını belirtti.



Geçen yıl kullanılan İHA'yı birçok açıdan geliştirdiklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:



"İHA'mız geçen yıla kıyasla hız ve stabilizasyonda önemli ölçüde artış yakalamış durumda. Geçen yıl 13 kilometre hızla uçuyorken bu yıl 16 kilometre hızla uçuş sağlıyor. Manevra kabiliyetinde yüzde 15-16, atış isabet oranında ise yüzde 7-8 artış bulunuyor. Artık daha başarılı ve isabetli atışlar yapabiliyoruz. Geçen yıl 200 gram yük taşıyabiliyorken şu an her kanadı 400 gram yük taşıyabiliyor."



Kaya, teknik geliştirmelerin ardından bu yılki TEKNOFEST'te de birincilik kürsüsüne çıkarak şampiyonluklarını korumayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

