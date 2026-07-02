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        Gaziantep'te yerli ve milli buğday çeşitlerinin deneme hasadı yapıldı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (GAPTAEM) geliştirilen yerli ve milli buğday çeşitlerinin deneme hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Gaziantep'te yerli ve milli buğday çeşitlerinin deneme hasadı yapıldı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (GAPTAEM) geliştirilen yerli ve milli buğday çeşitlerinin deneme hasadı gerçekleştirildi.

        Yakacık Mahallesi'nde düzenlenen "Hasat Günü Programı"nda, makarnalık buğday çeşidi "CUDİ 63" ile ekmeklik buğday çeşidi "SERİNCE" hasat edildi.

        Programda, yerli ve milli tohum kullanımının yaygınlaştırılması, tohumda dışa bağımlılığın azaltılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amaçlandı.

        Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, programda yaptığı konuşmada, tarımın stratejik önemine dikkati çekerek, kurumlar arası işbirliğinin üretime önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Tohumun gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Öztekin, "Tohum nesil gibidir. Çocuklarımızı nasıl özenle yetiştiriyorsak tohuma da aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Çünkü tohum, geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da tarımın en az savunma sanayisi kadar stratejik bir alan olduğunu belirtti.

        Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını anımsatan Sağlam, bu yıl yağışların etkisiyle üretimde artış beklendiğini ifade etti.

        Türkiye'nin tohumculuk alanında önemli mesafe katettiğini dile getiren Sağlam, "1999-2000 yıllarında tohumda yaklaşık yüzde 80 oranında dışa bağımlılık söz konusuydu. Bugün ise kullandığımız tohumların yaklaşık yüzde 94'ünü kendimiz üretiyoruz. Hububat üretiminde de ihracatçı konumdayız." diye konuştu.

        Sağlam, yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

        Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.



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