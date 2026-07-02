Gaziantep'te protez desteği verilen engelli vatandaşın tedavi süreci başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, geçirdiği iş kazasında iki kolu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol'un protez yapım ve rehabilitasyon süreci başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Doğruyol, Gaziantep'e getirilerek Buğday Tanesi Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde uzman ekipler tarafından muayene edildi ve protez yapımına yönelik ölçüleri alındı.



Doğruyol, protez kullanımına hazırlanması amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon programına da dahil edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğruyol'un protez yapım ve rehabilitasyon sürecinde belediye olarak gerekli desteği sürdüreceklerini belirtti.

