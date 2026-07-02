Dört ülkeden gençler ve uzmanlar E-Spor Zirvesi'nde Gaziantep'te buluştu
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen E-4PROSPERITY E-Spor Zirvesi'nin açılışı yapıldı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen E-4PROSPERITY E-Spor Zirvesi'nin açılışı yapıldı.
GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen E-4PROSPERITY Projesi'nin final etkinliği niteliğindeki zirve, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Karadağ'dan proje ortakları, uzmanlar ve gençleri Gaziantep'te bir araya getirdi.
GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen açılış programında, e-sporun gençlerin eğitim, istihdam ve sosyal gelişimine katkıları ile uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.
Program kapsamında "E-spor ve Sağlık" ile "E-spor ve Aile" başlıklı paneller düzenlenirken, proje ortakları yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.
Zirvenin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi'nde düzenlenecek mini turnuva ile sektör profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.
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