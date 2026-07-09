Gaziantep FK'de futbolcular, dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde kulüp tesislerinde ilk olarak salonda çalışma yapıldı. Ardından futbolculara, gruplar halinde dayanıklılık ve kondisyon seviyelerini belirlemek amacıyla 30-15 Aralıklı Fitness Testi uygulandı. Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.