Gaziantep FK'li futbolcular, taraftarlarla imza gününde buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin futbolcuları Fuat Bavuk, Sontje Hansen ve Myenty Abena, düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Bir AVM'de bulunan GFK Store'da düzenlenen etkinlikte futbolcular, taraftarların forma, futbol topu, kart ve poster gibi ürünlerini imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sontje Hansen, Gaziantep'e geldiği için çok mutlu olduğunu, takım arkadaşlarının ve takım içerisindeki ortamın çok güzel olduğunu söyledi.

Taraftarların kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Hansen, "Bugün benim için biraz şok oldu. Çünkü bu kadar insanın geleceğini bana kimse söylemedi. Geçen deplasmana gelen o küçük taraftar grubumuz bile son düdüğe kadar bizi destekledi. Biz maçı 1-0 kazanmasını bildik. Desteklerine devam etsinler, onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Hansen, cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın puan toplama açısından önemli olduğunu belirterek, mücadeleyi galibiyetle tamamlamak istediklerini ifade etti.

İmza töreninin güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Fuat Bavuk ise şunları söyledi:

"Güzel bir organizasyon oldu, bu şekilde devam etmesini diliyorum. Biz de bütün sezonu iyi geçirerek herkesi maçlara davet etmek istiyoruz. Tabii taraftarları maçlara çağırmanın en etkili yolu maçlarda galibiyet almamız. Biz de her zaman galibiyet elde edip kazanmak istiyoruz. Kazanıp taraftarlarımızı her maça davet ediyoruz. İnşallah bütün stat her zaman dolar."

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Myenty Abena da Gaziantep FK'de ikinci yılını geçirdiğini, kulübü çok sevdiğini ve Gaziantep'e dönerken kendisini mutlu hissettiğini anlattı.

Takım olarak bu sezon başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Abena, şöyle konuştu:

"Bu sezon iyi şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Takım, şehir ve forma için her zaman mücadele etmeniz gerekiyor. Her zaman performans vermeniz gerekiyor. Sevgi gerçekten çok güzel bir şey. Bu sevginin tüm takım arkadaşlarıma da gösterilmesi gerekiyor. Biz her maçta dolu stat görmek istiyoruz. Stadın dolmasını istiyoruz. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe gibi oynadığımız büyük takımlara karşı değil, diğer maçlarda da bizlere gelip destek olmaları gerçekten bizim için çok önemli."