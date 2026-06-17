Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep, İSO 500'de 29 firmayla 5'inci sıradaki yerini korudu

        Gaziantep, İSO 500'de 29 firmayla 5'inci sıradaki yerini korudu

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'nda Gaziantep'ten 29 firma yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Gaziantep, İSO 500'de 29 firmayla 5'inci sıradaki yerini korudu

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'nda Gaziantep'ten 29 firma yer aldı.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın tüm ekonomik zorluklarına rağmen Gaziantep sanayisinin üretim gücünü koruduğunu belirterek, İSO 500 listesinde yer alan 29 firmanın kent ekonomisi açısından önemli bir başarıya imza attığını ifade etti.

        2025 yılının iç ve dış piyasa koşulları nedeniyle reel sektör açısından zorlu geçtiğini kaydeden Ünverdi, dezenflasyon sürecinde ilerleme sağlanmasına rağmen yüksek faiz, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar, nakit darlığı ve artan girdi maliyetlerinin üretici kesim üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

        Hızla toparlanmaya ve ileriye dönük yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Bunun için de sanayimizi yenilikçi, teknolojik ve katma değerli üretimlere adapte etmemiz gerekiyor. Bu sebeple daha fazla Ar-Ge, daha fazla tasarım, patent ve markalaşmaya ihtiyacımız var. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de firmalarımıza bu süreçteki tüm dönüşüm unsurlarını sağlayacak destek mekanizmalarını oluşturduk. Yeşil dönüşüm, dijitalleşeme, yapay zeka, verimlilik ve yalın üretim gibi konularda üye firmalarımızla yürüttüğümüz çalışmalarda önemli mesafeler katettik ve birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla eminim İSO 500’deki firma sayımızı daha da artıracağız."

        Gaziantep'in üretim ve ihracatta öncü rolünü sürdürdüğünü ifade eden Ünverdi, İSO 500 listesinde yer alarak kente gurur yaşatan sanayicileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Süper Çocuk Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı
        Gaziantep'te "Süper Çocuk Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı
        Gaziantep'te hububat hasadı başladı
        Gaziantep'te hububat hasadı başladı
        Gaziantep Büyükşehir, Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'ni hizmete açtı Y...
        Gaziantep Büyükşehir, Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'ni hizmete açtı Y...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gaziantep'te Alzheimer merkezin...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gaziantep'te Alzheimer merkezin...
        "Süper Çocuk Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı
        "Süper Çocuk Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı
        GİBTÜ'den yapay zeka hamlesi
        GİBTÜ'den yapay zeka hamlesi