Gaziantep'te "Süper Çocuk Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep'te hazırlanan "Süper Çocuk-Okullarda Atık Toplama, Çevre Farkındalığı ve Geri Kazanım Programı" için iş birliği protokolü imzalandı.



Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaysa göre, Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve SANKO Süper Film Ambalaj iş birliğiyle hayata geçirilecek proje ile öğrencilerin geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına aktif katılımının teşvik edilmesi, çevre dostu alışkanlıkların erken yaşlarda kazandırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Pilot uygulamanın ardından projenin ilçedeki diğer okullara da yaygınlaştırılması planlanıyor.



2026-2027 eğitim öğretim yılında başlaması planlanan proje kapsamında Şehit Adem Serin İlkokulu, 125. Yıl İlkokulu ve Aktoprak İlkokulu pilot okul olarak belirlendi.



Proje için Şehitkamil Kaymakamlığında imza protokolü düzenlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, projenin çocuklara geri dönüşüm ve çevreyi koruma bilinci kazandırmayı amaçladığını belirtti.



Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Umut Salcan, "Amacımız, yerinde dönüşümün faydalarını, ülke ekonomisine katkılarını ve temiz bir çevreye sağlayacağı yararları çocuklarımıza aşılamak." ifadelerini kullandı.



SANKO Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven, çevre dostu üretim anlayışıyla projeye destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.



Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tiryakioğlu ise öğrencilerin sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

