Gaziantep Şehir Hastanesinin yoğun bakım yatak kapasitesi 293'e yükseldi

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yeni ünitenin açılmasıyla hastanenin yoğun bakım yatak kapasitesi 293'e yükseldi. Kapasitenin 203'ünü erişkin, 90'ını ise çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatakları oluşturuyor.

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