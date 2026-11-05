Gaziantep Şehir Hastanesinin yoğun bakım yatak kapasitesi 293'e yükseldi
Gaziantep Şehir Hastanesinde 15 yataklı Üçüncü Basamak Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı.
Gaziantep Şehir Hastanesinde 15 yataklı Üçüncü Basamak Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yeni ünitenin açılmasıyla hastanenin yoğun bakım yatak kapasitesi 293'e yükseldi. Kapasitenin 203'ünü erişkin, 90'ını ise çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatakları oluşturuyor.
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, yeni üniteyle yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların tedaviye erişiminin hızlandırılmasının ve acil serviste yatak bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.
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