Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen araçta yaptıkları aramada, 108 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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