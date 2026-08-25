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        Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen araçta yaptıkları aramada, 108 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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