Gaziantep'te aranan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3-9 Temmuz tarihlerinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.



Gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 306 araç ve 25 bin 821 kişi sorgulandı, kurusıkı tabanca ele geçirildi, aranan 2 şüpheli yakalandı.



Uygulamada çevreye rahatsızlık veren 53 kişiye idari para cezası uygulanırken trafik denetimlerinde ise 410 sürücüye 3 milyon 208 bin 918 lira para cezası yazıldı.

