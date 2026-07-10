Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te aranan 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te aranan 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Gaziantep'te aranan 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3-9 Temmuz tarihlerinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.

        Gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 306 araç ve 25 bin 821 kişi sorgulandı, kurusıkı tabanca ele geçirildi, aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada çevreye rahatsızlık veren 53 kişiye idari para cezası uygulanırken trafik denetimlerinde ise 410 sürücüye 3 milyon 208 bin 918 lira para cezası yazıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda yakalana...
        Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda yakalana...
        50 yıldır işlediği sanat ile gelinlik kızların çeyizini süslüyor Düğün sezo...
        50 yıldır işlediği sanat ile gelinlik kızların çeyizini süslüyor Düğün sezo...
        Sıcaktan bunalanlar su kanallarına koştu
        Sıcaktan bunalanlar su kanallarına koştu
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Bilim ve teknolojinin ilham veren isimleri TÜBİTEM'de buluşuyor
        Bilim ve teknolojinin ilham veren isimleri TÜBİTEM'de buluşuyor
        LGS'de başarı gösteren öğrencilere Şahinbey'den eğitim desteği
        LGS'de başarı gösteren öğrencilere Şahinbey'den eğitim desteği