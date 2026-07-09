Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 09.07.2026 - 22:00 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmaları ile sona erdi.
Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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