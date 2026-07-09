Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmaları ile sona erdi.

        Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Greenwood'da rakip Atletico!
        Greenwood'da rakip Atletico!
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!

        Benzer Haberler

        Bilim ve teknolojinin ilham veren isimleri TÜBİTEM'de buluşuyor
        Bilim ve teknolojinin ilham veren isimleri TÜBİTEM'de buluşuyor
        LGS'de başarı gösteren öğrencilere Şahinbey'den eğitim desteği
        LGS'de başarı gösteren öğrencilere Şahinbey'den eğitim desteği
        Gaziantep'te Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı
        Gaziantep'te Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı
        Gaziantep FK'de futbolcular, dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti
        Gaziantep FK'de futbolcular, dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti
        Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren zanlı yakalandı
        Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren zanlı yakalandı
        Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
        Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü