Gaziantep'te Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) başladı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zirvede Türkiye'nin çeşitli illerinden bilim ve teknoloji alanındaki uzmanlar ile bilim meraklıları bir araya geldi.



Gençleri araştırmaya, üretmeye ve geliştirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen program kapsamında söyleşiler gerçekleştirilecek.



Programda, alanında uzman isimler, katılımcılarla teknoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, geleceğin meslekleri ve bilimsel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.



Bilim ve teknoloji alanında farkındalığın artırılmasının hedeflendiği etkinlik, 11 Temmuz'a kadar devam edecek.



