Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı

        Gaziantep'te Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Gaziantep'te Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) başladı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zirvede Türkiye'nin çeşitli illerinden bilim ve teknoloji alanındaki uzmanlar ile bilim meraklıları bir araya geldi.

        Gençleri araştırmaya, üretmeye ve geliştirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen program kapsamında söyleşiler gerçekleştirilecek.

        Programda, alanında uzman isimler, katılımcılarla teknoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, geleceğin meslekleri ve bilimsel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

        Bilim ve teknoloji alanında farkındalığın artırılmasının hedeflendiği etkinlik, 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK'de futbolcular, dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti
        Gaziantep FK'de futbolcular, dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti
        Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren zanlı yakalandı
        Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren zanlı yakalandı
        Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
        Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
        Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 kurşunla vurulan ağabey kurtarı...
        Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 kurşunla vurulan ağabey kurtarı...
        Yılmaz: "Şehitkamil'de hiçbir söz havada kalmaz"
        Yılmaz: "Şehitkamil'de hiçbir söz havada kalmaz"
        Gaziantep'te çevreyi kirletenler dron ile tespit ediliyor
        Gaziantep'te çevreyi kirletenler dron ile tespit ediliyor