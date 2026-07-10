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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı

        Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı

        Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı

        Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, haziran ayında internet siteleri üzerinden telefon ve ev eşyası satışı ile icra dosyalarının kapatılması vaadiyle 12 vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirilirken 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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