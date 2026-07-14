Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te asansöre sıkışan 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Gaziantep'te asansöre sıkışan 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arızalanan asansöre sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Gaziantep'te asansöre sıkışan 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arızalanan asansöre sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanda yaşayan 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, binanın 7. katında arızalanan asansöre sıkıştı.

        Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Hazne Öztürkmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Milletvekili Bünyamin Bozgeyik: "15 Temmuz, milletimizin yeniden diriliş de...
        Milletvekili Bünyamin Bozgeyik: "15 Temmuz, milletimizin yeniden diriliş de...
        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bak...
        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bak...
        Sokakta tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
        Sokakta tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'de tam puan alan öğrencilere tam al...
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'de tam puan alan öğrencilere tam al...
        Bakan Ersoy: Çingene Kızı Mozaiği'nin 13'üncü panelinin getirilmesinin mutl...
        Bakan Ersoy: Çingene Kızı Mozaiği'nin 13'üncü panelinin getirilmesinin mutl...