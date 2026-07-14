Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, Güllühöyük Mahallesi yolunda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ateşli silahla yaralanan Bestami Doğan (42), kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ü.T'yi (37) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'de tam puan alan öğrencilere tam al...
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'de tam puan alan öğrencilere tam al...
        Bakan Ersoy: Çingene Kızı Mozaiği'nin 13'üncü panelinin getirilmesinin mutl...
        Bakan Ersoy: Çingene Kızı Mozaiği'nin 13'üncü panelinin getirilmesinin mutl...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'te temel atma ve açılış törenine k...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'te temel atma ve açılış törenine k...
        Gaziantep ve Malatya'da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı
        Gaziantep ve Malatya'da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı
        Gaziantep protokolünden 15 Temmuz mesajları
        Gaziantep protokolünden 15 Temmuz mesajları
        Filistinli tıp öğrencileri Gaziantep Üniversitesinde eğitim programına katı...
        Filistinli tıp öğrencileri Gaziantep Üniversitesinde eğitim programına katı...