Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te baba, eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        Gaziantep'te baba, eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 00:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te baba, eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde Seyit Ahmet A. (60) ile eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlu İbrahim A. (42) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri baba Seyit Ahmet A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa ikinci yarıda açıldı!
        Fransa ikinci yarıda açıldı!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Karaman'da kahreden kaza!
        Karaman'da kahreden kaza!
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep Ansiklopedisi tanıtım programı düzenlendi
        Gaziantep Ansiklopedisi tanıtım programı düzenlendi
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şehitkamil'de arazi yolları açma çalışmaları sürüyor
        Şehitkamil'de arazi yolları açma çalışmaları sürüyor