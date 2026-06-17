Gaziantep'te baba, eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlunu bıçaklayarak öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde Seyit Ahmet A. (60) ile eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlu İbrahim A. (42) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri baba Seyit Ahmet A'yı gözaltına aldı.

