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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 otomatik tabanca ve 1 havalı tüfek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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