Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Giriş: 28.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
B.M.A. idaresindeki 27 GC 708 plakalı otomobil, dün İslahiye-Nurdağı kara yolunun Kozdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile Z.A, E.A.A. ve U.A.A. yaralandı.
Yaralılardan Z.A, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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