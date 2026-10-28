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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        B.M.A. idaresindeki 27 GC 708 plakalı otomobil, dün İslahiye-Nurdağı kara yolunun Kozdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile Z.A, E.A.A. ve U.A.A. yaralandı.

        Yaralılardan Z.A, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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