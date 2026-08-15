Gaziantep'te elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Ekiplerce kuyudan çıkarılan ve Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden diğer işçinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.