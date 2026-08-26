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        Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 83523. Cadde'de faaliyet gösteren elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        45 araç ve 77 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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