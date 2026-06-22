Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma yürüttü. Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 10 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B'yi (22) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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