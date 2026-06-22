Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.





Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramada 3 tüfek, tabanca, 44,8 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemleri devam ediyor.









