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        Gaziantep'te Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası için kortej yürüyüşü yapıldı

        Gaziantep'te Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Gaziantep'te Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası için kortej yürüyüşü yapıldı

        Gaziantep'te Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Şahinbey Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen yürüyüş öncesinde, meydanda toplanan vatandaşlar için yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Şampiyonaya katılan 51 ilden 76 halk oyunları takımı, Mecidiyehan Sahaflar Çarşısı'ndan Balıklı Parkı'na yürüdü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin, yürüyüş sonrası AA muhabirine, halk oyunlarının, Türkiye'nin kültürel mirasını yaşatan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen ekiplerin Gaziantep'in kültürel zenginliğine renk kattığını belirten Şahin, "Bugün Gaziantep için spor dolu günlerden biri. Halk oyunlarıyla iştigal eden spor kulüplerimizin katılımıyla Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de illerimizin gösterilerini ve sporcularımızı Gaziantep'imize tanıtmak adına kortej yürüyüşü gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yarın başlayacak şampiyona, 15 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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