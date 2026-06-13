İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen denetim ve operasyonlarda B.C.Y. (28) ile M.Ş. (35) isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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