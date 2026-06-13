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        İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:15 Güncelleme:
        İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen denetim ve operasyonlarda B.C.Y. (28) ile M.Ş. (35) isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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