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        Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan fırına 7 gün kapatma cezası

        Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan bir fırın 7 gün süreyle kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan fırına 7 gün kapatma cezası

        Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan bir fırın 7 gün süreyle kapatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenlediği denetimlerde bir fırında hijyen ihlalleri tespit etti.

        Denetimde, unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamam böceklerine rastlandı. Fırın, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 7 gün süreyle kapatıldı.

        Denetim sırasında çekilen ve basına dağıtılan görüntülerde, işletme sahibinin tespitler sırasında zabıta ekiplerine "İki tane böcekten ne olacak?" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş sağlığının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceklerini, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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