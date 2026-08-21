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        Şahinbey Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği

        Şahinbey ilçesindeki çiftçilere 1800 ton tohum ve 2 bin ton gübre desteği sağlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Şahinbey Belediyesinden çiftçilere tohum ve gübre desteği

        Şahinbey ilçesindeki çiftçilere 1800 ton tohum ve 2 bin ton gübre desteği sağlanacağı bildirildi.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Çeber, Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik destek protokolü imzalandı.

        İmzalanan protokolle Şahinbey Belediyesi çiftçilere 1800 ton arpa ve buğday tohumu ile 2 bin ton gübre desteği sağlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, Gaziantep'in sanayi kenti olduğu kadar aynı zamanda önemli bir tarım kenti de olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi tarla daha sürülmeye başlayacağı zaman ya da hayvanlar doğum yapmadan önce çiftçisine destekleri sunuyor. Bereketli Hilal'de yaşıyoruz. Sanayi kenti olarak çok biliniyoruz ancak Gaziantep çok önemli bir tarım kenti. Bu destekler sayesinde Şahinbey'de insanlar üretmeye devam ediyor. Şahinbey'deki çiftçilerimiz son derece şanslı." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kaymakam Mehmet Emin Taşçı ise Başkan Tahmazoğlu'nun çiftçilere her türlü desteğinin sürdürdüğünü ifade etti.

        Belediye Başkanı Tahmazoğlu da verilen desteklerle üretimin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Çiftçi sayımız 4 bin 500'den 9 bin 500'e çıktı. Hükümetimizin verdiği destekler çok önemli. Bunun yanında yerel yönetimler olarak bizler de desteğimizi sunuyoruz. Bugünkü yapacağımız protokol ile de ekilecek arpa, buğdayın ve kullanılacak gübrenin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Şu anda gübrenin kilogram fiyatını 27 liradan aldık piyasası şu anda 31 lira. Ekim zamanı geldiğinde bu 40 liradan satılacak belki de. Şu anda biz çiftçilerimize gübreyi 13 buçuk liradan veriyoruz. Üzerini biz karşılıyoruz. Tohumda da yine yerli tohumlarımızı alıp çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Protokolünü imzalayacağımız arpa, buğday ve gübrenin maliyeti 100 milyon lira. Bunun yüzde 50'si yani 50 milyonunu biz karşılıyoruz."

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