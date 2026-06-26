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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.Ö. yönetimindeki 27 AUR 724 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 34 REF 56 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü E.Ö. ile araçtaki Ş.M.G, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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