Gaziantep iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 25.06.2026 - 23:53 Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 42 AJM 454 plakalı motosiklet ile 27 BDJ 076 plakalı motosiklet, Fırat Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Servet Ö. (14), Cuma D.T. (14), Kadir B. ve Sabri K, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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