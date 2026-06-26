İslahiye'de telefon dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Giriş: 26.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, telefonla aradığı kişileri yaklaşık 3 milyon lira dolandıran A.B. yakalandı.
Suçunu itiraf eden A.B, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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