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        Nurdağı'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Nurdağı'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


        Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 38,25 gram kokain, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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