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        Gaziantep Üniversitesi öğrencileri model uyduyu TEKNOFEST'te birincilik için geliştirdi

        BEYZA KAYNARPUNAR - TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda daha önce ikincilik ve üçüncülük elde eden Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı, bu yıl geliştirdiği yeni özelliklerle donatılan modeliyle birinciliği hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Gaziantep Üniversitesi öğrencileri model uyduyu TEKNOFEST'te birincilik için geliştirdi

        BEYZA KAYNARPUNAR - TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda daha önce ikincilik ve üçüncülük elde eden Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı, bu yıl geliştirdiği yeni özelliklerle donatılan modeliyle birinciliği hedefliyor.


        GAÜN'de farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler tarafından 7 yıl önce oluşturulan takım, üniversitenin kendilerine tahsis ettiği atölyede çalışmalarını sürdürüyor.

        Geliştirdikleri modelle TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda 2022 yılında ikincilik, 2025 yılında ise üçüncülük derecesi elde eden öğrenciler modeli revize etti.

        Model uyduya aktif iniş kontrol sistemi, irtifa sabitleme özelliği ve dış müdahalelere karşı dayanıklı haberleşme altyapısı ekleyen öğrenciler, önceki başarılarının üzerine çıkarak TEKNOFEST 2026'da birinciliğe ulaşmayı hedefliyor.

        - "Yazılım sistemlerimizi güncelledik"

        Elektrik AR-GE Model Uydu Takım Kaptanı Mehmet Çam, AA muhabirine, birincilik hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Geliştirdikleri sistemin en önemli özelliklerinden birinin hafiflik olduğunu belirten Çam, uydu içerisinde kullanılan yerli üretim kartın tüm sensörleri tek başına yönetebildiğini ifade etti.

        Bu sayede sistemdeki kart sayısını azaltarak ağırlık avantajı elde ettiklerini anlatan Çam, şöyle konuştu:

        "Uydumuzu diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri, içerisinde bulunan kartların hafif olması. Yerli üretim kartımız bütün sensörlere ev sahipliği yapıyor. Bu da diğer takımlardan farklı olarak 4 veya 5 kart yerine tek kartla sistemi yönetmemizi sağlıyor. Geçen sene üçüncü olduk, bu yılki hedefimiz de birinci olmak. Bunun için de yazılım sistemlerimizi güncelledik."

        - "Son 5 yılın en zorlu yarışması olacak diyebilirim"

        Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Taha Yusuf Üzümcü ise her yeni projede bir önceki deneyimlerden faydalandıklarını dile getirdi.

        Yarışmada her yıl daha zorlu görevlerle karşılaştıklarına işaret eden Üzümcü, görev yükünde hafif ve dayanıklı malzemeler kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi.

        Gövde yapımında cam elyaf gibi hafif malzemeler tercih ettiklerini vurgulayan Üzümcü, şunları kaydetti:

        "Bu yarışma son 5 yılın en zorlu yarışması olacak diyebilirim. Bizden istenilen görevler geçen yıllara kıyasla çok daha zor. Biz de bunların daha iyi üstesinden gelebilmek için görev yükümüzde mümkün olduğunca daha hafif malzemeler tercih ettik. Gövde yapımının birçok bölümünde cam elyaf gibi daha hafif ve dayanıklı malzemeler kullandık. İrtifamız yüksek olduğu için daha güçlü motorlara ihtiyaç duyduk. Yarışma koşullarını mümkün olduğunca test ediyoruz. Bu sene yarışmada bize daha fazla ağırlık vermelerine rağmen daha kaliteli bir batarya ve daha hafif gövde malzemeleri kullanarak bunu lehimize çevirdik."

        Elektrik ve Elektronik Teknisyenliği Bölümü öğrencisi Murat Talay da model uyduda kullanılan yazılımın sistemin en kritik bileşenlerinden biri olduğunu belirtti.

        Uydu içerisinde kullandıkları kartın haberleşme ve güç besleme görevlerini aynı anda yerine getirdiğini aktaran Talay, "Uydu içerisinde kullandığımız kartı diğer kartlardan ayıran özellik, haberleşme ve güç beslemesinin aynı kartta olması. Yani haberleşme ve güç besleme kartı beraber aynı anda iş yapıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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