Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te bir iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.06.2026 - 16:49 Güncelleme:
Gaziantep'te bir iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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