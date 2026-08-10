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        Gaziantep'te karavanda şüpheli ölüm

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karavanda fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Gaziantep'te karavanda şüpheli ölüm

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karavanda fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


        Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Camisi önünde park halinde olan 31ACY 275 plakalı karavanda yalnız yaşayan 73 yaşındaki Fadıl Kaya'nın rahatsızlandığını fark eden mahalleliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kaya, ambulansla kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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