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        Gaziantep'te kız çocuğunu darbettiği iddia edilen baba gözaltına alındı

        Gaziantep'te bir baba, kız çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 00:39 Güncelleme:
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        Gaziantep'te kız çocuğunu darbettiği iddia edilen baba gözaltına alındı

        Gaziantep'te bir baba, kız çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir kız çocuğunun darbedildiği olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        Yapılan çalışmalarda Y.S. adlı kız çocuğunun vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.

        Açıklamada, "Kız çocuğunun, babası M.K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanarak şüpheli şahıs, alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır." denildi.

        Valiliğin paylaştığı görüntüde bir kişinin motosiklet ile kız çocuğunun yanına gelip şiddet uygulaması ve çocuğu saçından sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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