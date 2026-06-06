Gaziantep'te nikah için "06.06.2026" yoğunluğu
Gaziantep'te nikah salonlarında evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 6 Haziran 2026'yı tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.
Gaziantep'te nikah salonlarında evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 6 Haziran 2026'yı tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.
Ömer Ersoy Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda, 60 çiftin nikahı kıyıldı.
Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Tilki, AA muhabirine, “06.06.2026" tarihinde evlenmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Bugün özel bir yoğunluğumuz var. Bugün 60 çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Nikahını kıydığımızın çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.
Nikahı kıyılan çiftlerden Sadiye Mert ise özel bir tarih olduğu için bugünün unutulmaz olmasını istediklerini dile getirerek, "Her yıl ilk günkü gibi hatırlansın istedik. O yüzden bugünün tarihini seçtik. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Her yıl inşallah böyle mutlu oluruz." diye konuştu.
Zeynep Can ise bugünü özel bir gün olarak seçtiklerini, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını kaydetti.
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